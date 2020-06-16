Ученые смогли рассчитать примерное количество разумных цивилизаций в нашей галактике

Специалисты из Ноттингемского университета заявили о том, что смогли рассчитать приблизительное количество разумных цивилизаций в Млечном пути. Результаты своей научной работы астрофизики опубликовали на сайте университета.

Они считают, что на планетах галактики Млечный путь может существовать до 36 разумных цивилизаций.

В своей работе ученые использовали данные о типичной скорости развития сложных форм жизни и химической эволюции вселенной. Также в своей работе они полагались на так называемый принцип Коперника. Он предполагает, что Земля — не единственная планета, на которой существует разумная форма жизни.

По словам специалистов, жизнь на других планетах может зарождаться по тому же принципу, что и на Земле. Для формирования таких планет нужно около 5 миллиардов лет.

Кроме того, астрофизики считают, что разумная жизнь может существовать на планетах, звезды которых богаты металлами.

Впрочем, специалисты подчеркнули, что ближайшая планета, на которой может существовать жизнь, расположена минимум в 17000 световых лет от Земли, а это значит, что человечество в обозримом будущем не сможет изучить эти объекты и тем более побывать на них.