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Трагически умер отец Петра Порошенко

Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко.
Вчера во время просмотра допроса сына в апелляционном суде отцу Порошенко стало плохо и он потерял сознание, сегодня ночью он ушел из жизни.

16 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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