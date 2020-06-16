Сценарист «Друзей»: «Сожалею, что в сериале не было расового разнообразия» Власти КНДР взорвали штаб по взаимодействию с Южной Кореей » Трагически умер отец Петра Порошенко Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко.

Вчера во время просмотра допроса сына в апелляционном суде отцу Порошенко стало плохо и он потерял сознание, сегодня ночью он ушел из жизни.

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