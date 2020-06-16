Скандал в «Макдоналдс» подтверждает,что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский

Известный украинский политолог и блогер Михаил Бесараб пишет на своей странице в Facebook, он лично за здоровое питание, но «Макдоналдс» надо поддержать. Предъявлять претензии к компании за отсутствие русского языка на табло самообслуживания может только самый неадекватный шовинист.

По словам политолога, ни один сознательный гражданин Украины не может иметь сомнения относительно того, что единственным государственным языком должен быть украинский. Также любой сознательный гражданин Украины не может не понимать украинского, потому что любой человек с элементарным образованием понимает государственный язык.

Михаил Бесараб отмечает, также никто не запрещает русскоязычному, сделав на табло заказ на украинском или английском, разговаривать с кассиром на русском языке. Никто это не запрещает, более того, работники «Макдоналдс» даже с пониманием отнесутся к человеку, который говорит на русском, если он делает заказ даже во Львове.

Отсюда вывод – проблема в том, что каждый российский шовинист с паспортом гражданина Украины заботится о том, чтобы гуманитарное пространство «русского мира» оставалось незыблемым.