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Ситуацию с коронавирусом в Украине пытаются использовать для отмены местных выборов

Известный политолог Дмитрий Корнейчук считает, что информация о количестве заболевших коронавирусом в Украине не соответствует действительности. Офис президента использует этот прием для запугивания населения и преследует вполне конкретные цели.

В первую очередь он подчеркнул, что если обратить внимание на ситуацию в Европе, то там пандемия уже пошла на спад, а это значит, что речь идет обо всех странах, поэтому нужно сделать вывод о том, что президент врет.

«Во-вторых, давайте уже честно скажите, что задача — отменить местные выборы. И прекращайте устраивать балаган», — подчеркнул Корнейчук. Ранее он также написал, что Зеленский на полном серьезе собирается отменить осенние выборы из-за коронавируса, потому что понимает, что его партию ждет полный провал.

Напомним, что ранее Корнейчук прокомментировал новость о том, что первая леди Украины заразилась коронавирусом. Эксперт уверен, что эта новость была вброшена не просто так, и весь офис президента собирается уходить на карантин. Однако политолог сильно сомневается в том, что семья президента будет оставаться на карантине. Он подчеркивал, что вероятнее всего семья Зеленских отправится отдыхать на дорогой курорт, а история с заражением была придумана специально.

16 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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