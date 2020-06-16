Шэрон Стоун застукали в бассейне

Шэрон Стоун

Бассейн во дворе дома 62-летней Шэрон Стоун в Беверли-Хиллз стал центром притяжения ее родных и друзей. Актриса приглашает их присоединиться к своему спокойному отдыху. И в минувшие выходные компанию ей составила специалист по биоэнергетике и самоисцелению Бренди Гилмор.

Бренди и Шэрон наслаждались теплым солнцем и приятной беседой в плетеных креслах у бассейна звезды. Стоун надела яркий бирюзовый купальник и очки с фиолетовыми стеклами — этот аксессуар уже стал частью ее образа.

Бренди Гилмор и Шэрон Стоун

Во время самоизоляции Стоун время от времени делилась подобными кадрами, получая комплименты от поклонников в сети, которые неизменно отмечали, что она отлично выглядит и находится в прекрасной форме. Несколько дней назад, кстати, многие из них предположили, что за внешние данные она должна сказать спасибо своей маме. Шэрон опубликовала в инстаграме архивный снимок своей мамы в купальнике, и сходство между ними было настолько сильным, что без подписи можно было бы подумать, что это фото самой Шэрон.

Мама Шэрон Стоун