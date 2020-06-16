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Шэрон Стоун застукали в бассейне

Шэрон Стоун отдыхает у бассейна с друзьями

Шэрон Стоун

Бассейн во дворе дома 62-летней Шэрон Стоун в Беверли-Хиллз стал центром притяжения ее родных и друзей. Актриса приглашает их присоединиться к своему спокойному отдыху. И в минувшие выходные компанию ей составила специалист по биоэнергетике и самоисцелению Бренди Гилмор.

Бренди и Шэрон наслаждались теплым солнцем и приятной беседой в плетеных креслах у бассейна звезды. Стоун надела яркий бирюзовый купальник и очки с фиолетовыми стеклами — этот аксессуар уже стал частью ее образа.

Бренди Гилмор и Шэрон Стоун

Бренди Гилмор и Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Во время самоизоляции Стоун время от времени делилась подобными кадрами, получая комплименты от поклонников в сети, которые неизменно отмечали, что она отлично выглядит и находится в прекрасной форме. Несколько дней назад, кстати, многие из них предположили, что за внешние данные она должна сказать спасибо своей маме. Шэрон опубликовала в инстаграме архивный снимок своей мамы в купальнике, и сходство между ними было настолько сильным, что без подписи можно было бы подумать, что это фото самой Шэрон.

Мама Шэрон Стоун

Мама Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

ФОТО Instagram
16 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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