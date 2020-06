Съемочные локации «Звездных войн» из космоса — как это выглядит?

4 мая многие поклонники фантастики отмечают т. н. день «Звездных войн». Дата была выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you («Да пребудет с тобой 4 мая»).



По случаю очередного дня «Звездных войн» принадлежащий NASA спутник Landsat-8 сфотографировал расположенную в центральной части Туниса солончаковую впадину Эль-Джерид, а также остров Джерба. Именно там в 1976 году проходили натурные съемки оригинального фильма Джорджа Лукаса. Эти локации изображали обращающуюся вокруг двух звезд пустынную планету Татуин.





Эль-Джерид использовалась для съемок сцен с фермой Скайукеров. На северном краю пересыхающего озера была возведена куполообразная декорация, изображающая вход в жилище. Именно там снимался знаменитый эпизод, в котором Люк Скайуокер смотрит на двойной закат. В 2012 году декорация была восстановлена благодаря усилиям энтузиастов.

В этом же регионе расположен знаменитый каньон, который можно было увидеть в фильме. Что интересно, он также использовался для съемок эпизодов картин «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» и «Английский пациент».

Что касается острова Джерба, то его рыбацкий поселок Аджим сыграл роль космпорта Мос-Эйсли. Куполообразное здание, использованное для съемок внешних планов знаменитой кантины, где герои познакомились с Ханом Солом, все еще стоит в южной части города. На острове Джерба также были отсняты сцены с жилищем Оби Ван-Кеноби. Их снимали внутри заброшенной мечети расположенной к северу от Аджима.