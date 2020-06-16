Самые востребованные профессии: абитуриентам на заметку

В нашем обзоре пойдет речь об отраслевой и профессиональной структуре российской занятости и о том, какие профессии пользуются спросом сейчас, а какие станут востребованными в недалеком будущем. И сейчас достаточно просто купить диплом специалиста в любой области.

Отраслевая и профессиональная структура российской занятости

С конца 90-х годов прошлого века вместе с кардинальными изменениями в российской экономике стала стремительно меняться и структура профессиональной занятости населения. За прошедшие годы распределение работников между основными отраслями и профессиями изменилось существенным образом, причем это характерно как для спроса, так и для предложения рабочей силы. Самые крупные потери в эти годы испытало сельское хозяйство, где численность работающих сократилась практически на треть. Большие потери понесли обрабатывающая промышленность (-20%), образование (-8%) и добыча полезных ископаемых (-4%) [1] . Остальным отраслям удалось сохранить количество занятых работников на прежнем уровне или даже увеличить его. Главными поставщиками рабочих мест стали сфера финансов (+100%), торговля (+44%), гостиничное хозяйство (+34%), строительство и деловые услуги (по +31%), государственное управление (+21%) [2] . Примерно на 5–10% выросло и количество работающих на транспорте, а также в сфере коммунальных и прочих услуг.

За довольно короткий срок отечественная отраслевая структура занятости приобрела совершенно новый вид. Обрабатывающие производства уступили свое лидерство в качестве самого крупного сектора экономики, доля занятых в них сократилась, а первое место заняла торговля. Интересно, что столь активный отраслевой «передел» обошелся без заметного роста безработицы. Рабочая сила, которая высвобождалась под влиянием технологических и социальных сдвигов из одних секторов экономики, весьма успешно находила свое применение в других.

В целом за 15 последних лет доля первичного сектора экономики (сельское хозяйство и рыболовство) сократилась с 14,1% до 9,4%, вторичного (промышленность и строительство) с 30,4% до 27%, а третичного (сфера услуг) наоборот, выросла с 55,5% до 63,6%.

На заметку

Россия уже не может быть отнесена к числу сверхиндустриальных держав, какой она была до начала перехода экономики на рыночный путь. С точки зрения распределения рабочей силы по отраслям, доминирующим сектором экономики России сегодня является сфера услуг.

Общая численность работающих увеличилась с 2000 года на 11,1% [3] . Львиная доля этого прироста пришлась на докризисный период, завершившийся в 2008 году. С этого момента занятость остается практически неизменной. Что касается профессиональной структуры занятости, то за это время больше всего увеличилось количество руководителей — практически в два с лишним раза — с 4,4% до 8,6%, специалистов высшей квалификации — с 15,6% до 20,4%, работников сферы обслуживания — с 11,8% до 14,5%. Квалифицированных рабочих при этом стало меньше на 10%, неквалифицированных — на 20%, а работников сельского хозяйства — почти на 40% [4] .

В итоге доля работников высоких профессиональных квалификаций составила 62% от общего количества занятых, а доля низкоквалифицированных работников — всего лишь 38% [5] . По прогнозам специалистов, в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Топ-10 самых востребованных профессий на сегодня

Еще лет десять назад среди специалистов возникла обеспокоенность по поводу дисбаланса на рынках образовательных услуг и труда. Из 1,2 миллиона выпускников высших ученых заведений около 40% составляли экономисты и юристы, при этом экономика испытывала недостаток в технологах, инженерах, химиках, биологах. Такая ситуация сохраняется и на сегодняшний день. Многие выпускники, имея неверное представление о востребованности той или иной профессии на рынке труда или под давлением родителей, выбирают престижные, на их взгляд, профессии менеджера или юриста. Однако найти работу после получения диплома многие из них не могут, поскольку рынок давно уже перенасыщен специалистами такого рода. По мнению аналитиков портала «Работа@Mail.ru», на сегодняшний день в стране явный преизбыток психологов, дизайнеров, экономистов, управленцев и дефицит врачей, учителей, инженеров и агрономов.

Возможно, при выборе будущей профессии стоит более внимательно проанализировать ее перспективы на рынке. В 2018 году топ-5 профессий для специалистов с высшим образованием выглядит следующим образом [6] :

Специалист информационных технологий . Глобальная компьютеризация, ведущая к необходимости создания качественного программного обеспечения, его тестирования и оптимизации, регулярного обслуживания серверов, разработке программ для борьбы с хищением конфиденциальной информации приводит к тому, что специалисты в сфере IT становятся чуть ли не самыми востребованными.

Инженер . Из-за санкций экономика России вынуждена развивать собственное производство в самых разных областях — от пищевой промышленности до тяжелого машиностроения. Поэтому и крупные, и небольшие производственные компании и предприятия все активнее приглашают на работу инженеров. По прогнозам аналитиков, спрос на таких специалистов в ближайшие годы будет только расти.

Маркетолог-аналитик . На востребованность этой профессии также оказали влияние антироссийские санкции. Желая получать прибыль в непростых условиях экономической нестабильности, торговые компании вынуждены все чаще разрабатывать собственную маркетинговую стратегию, основываясь на анализе текущей ситуации.

Сотрудники социальной сферы . В последние десятилетия по причине низкого уровня заработной платы происходит отток молодых специалистов из школ, детских садов, медучреждений. В связи с этим на сегодня наблюдается большое количество вакансий, которые необходимо закрыть.

Переводчик . Требования к качеству перевода с иностранных языков постоянно растут. Поэтому людей, имевших отличные оценки по иностранному в вузах, много, а места переводчиков остаются вакантными. Серьезное изучение иностранного языка — реальный шанс трудоустроиться.