С 1 июля вступают в силу изменения в Уголовный кодекс Украины. Что конкретно измениться для граждан

С 1 июля 2020 года в силу вступают масштабные изменения в Уголовный кодекс. В более, чем 100 статьях документа штрафные санкции увеличиваются в 20-100 раз, во многих добавляется лишение свободы в качестве альтернативного наказания. Кроме того, в Уголовном кодексе наряду с преступлениями появятся проступки. Это повлечет за собой, в том числе, изменения в классификации уголовных правонарушений, что позволит, с одной стороны, разгрузить следователей, а с другой – больше манипулировать при привлечении подозреваемых к ответственности.

Если сегодня преступления делятся на легкие, средней тяжести, тяжкие и очень тяжкие, то в новой классификации предлагается распределить их так: проступки, нетяжелое, тяжкое и особой тяжести преступление.

В чем разница между преступлениями небольшой тяжести в первом случае и проступком во втором? Главным образом, в наказании. Если сегодня к легким относятся преступления, за которые предусмотрено до 51 тыс. грн. штрафа и/или до 2 лет лишения свободы, то проступки предусматривают такой же уровень штрафа, но уже без тюремного срока.

С 1 июля в Уголовном кодексе существенно ужесточается наказание по более чем 100 статьям. Это позволило вывести ряд правонарушений из категории проступков, максимальное наказание за которые – не более 3 тыс. прожиточных минимумов или 51 тыс. грн., в разряд преступлений.

Некоторые статьи получили дополнительную санкцию в виде лишения свободы, из-за чего тоже перестают претендовать на звание «проступка». Например, до 3 лет тюрьмы в качестве альтернативы штрафу будет с 1 июля санкцией за незаконное проведение опытов над людьми, незаконное использование избирательного бюллетеня, нарушение равноправия граждан на почве религии, национальности и т. д., препятствование осуществлению религиозного обряда, сокрытие информации о реальном экологическом состоянии или заболевании населения.

Однако, далеко не все «проблемные» статьи попали под «усовершенствование», в результате чего достаточно серьезные правонарушения превратятся в проступки с упрощенным форматом расследования и отсутствием судимости у лиц их совершивших. Например, с 1 июля к проступкам будут относиться в «базовой» форме (без повторности, отягчающих обстоятельств, участия группы лиц и т. д.):

угроза убийством, угроза уничтожения имущества

непредоставление помощи больному медработником, насильственное донорство

эксплуатация детей

уклонение от уплаты алиментов

принуждение к половой связи (домогательство)

нарушение неприкосновенности жилья, тайны переписки

препятствование законной деятельности журналистов

невыплата зарплат, пенсий, стипендий

нарушение права на образование, бесплатную медицинскую помощь

противодействие законной хозяйственной деятельности и принуждение к (не) выполнению договоров, подделка и/или использование поддельных документов (это вообще основные «рейдерские» статьи)

разглашение банковской тайны

групповое нарушение общественного порядка и призывы к нему

хулиганство

жестокое обращение с животными

Мало того, что все эти преступления будут расследоваться по упрощенной процедуре, хотя многие из них (как например, угроза убийством, «рейдерские» статьи и другие) являются достаточно серьезными и опасными для общества. Так большинства из них не коснулось повышение штрафов, то есть суммы наказаний за них будут все еще мизерными. Таким образом, преступники в этих кейсах будут чувствовать себя гораздо спокойнее, чем до вступления в силу изменений.

Можно ли исправить ситуацию? Безусловно, выделять несложные правонарушения – с точки зрения расследования, а также нетяжкие – с точки зрения нанесенного материального и морального ущерба конкретному человеку, государству, обществу – нужно. Однако список проступков точно нуждается в ревизии и переформатировании. И ему должна предшествовать большая общественная дискуссия, а не кулуарные договоренности.