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Отец пятого Президента Украины госпитализирован с инсультом

У отца экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Ивановича Порошенко случился инсульт. Об этом написал в своем телеграм-канале украинский политолог Тарас Березовец.

«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от «Нашей Украины» Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт», – сообщил он.

По его словам, сейчас 84-летний мужчина находится в стабильном состоянии в одной из клиник Киева.

Алексей Порошенко родился в 1936 г. в селе Сафьяны (в Бессарабии), принадлежавшем тогда Королевству Румыния. В советское время занимался на Украине хозяйственной деятельностью на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Был депутатом Винницкого областного совета. В 2009-м ему присвоено звание Герой Украины.

16 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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