На похоронах комика Трушкина ограбили сотрудника ритуальной службы

Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина произошла кража крупной суммы денег. Об этом сообщил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

На похороны пришел неизвестный мужчина, представившийся Николаем, который представился помощником юмориста Евгения Петросяна.

«Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции», — рассказал Затравкин.

Мужчина помогал нести гроб и участвовал в процессии. Позже он проник в машину главы ритуальной службы и украл кошелек, в котором находилось более 500 тысяч рублей.

Розыском преступника занимается полиция.

Анатолий Трушкин умер 9 июня. Его тело похоронено на Митинском кладбище.