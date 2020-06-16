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Леди Гага стала эпатажной героиней нового выпуска Numero Magazine

На обложке звезда предстала в довольно дерзком виде. Так, Гага позировала перед фотообъективом с короткими кудрявыми волосами, расстегнутой белой рубашкой и черным пиджаком. Примечательно, что артистка была без лифчика.

Дополнили образ черные очки и сигарета в руках.

Под снимком издание отметило, что это архивное фото, сделанное Эдди Слиманом почти 10 лет назад. А новый выпуск журнала выйдет 19 июня.

Откровенный образ Леди Гаги положительно оценили пользователи Instagram. Так, юзеры отметили, что на снимке исполнительница имеет безупречный вид.

16 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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