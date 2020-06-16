Курение приводит к одиночеству — ученые

Британские исследователи обнаружили причинно-следственную связь между курением и одиночеством. С помощью менделевской рандомизации, которая указывает на наличие прямой зависимости по данным об однонуклеотидных полиморфизмах, они показали, что курение ведет к развитию чувства одиночества. Обратная связь тоже наблюдалась, но была чуть слабее, а вот связи между одиночеством и потреблением алкоголя ученые не обнаружили. Статья опубликована в журнале Addiction.

Одиночество связывают с ухудшением здоровья, причем как психического, так и физического: чувство одиночества и социальная изоляция могут быть как причиной развития депрессии, так и ее симптомом, а также их связывают с повышенным риском развития инфаркта и инсульта. Одна из причин того, что одиночество влечет за собой проблемы со здоровьем, может заключаться в том, что люди, неудовлетворенные своим социальным взаимодействием, склонны отдавать предпочтение вредному для здоровья поведению и привычкам: например, курению и злоупотреблению алкоголем.

При этом направление связи между одиночеством и вредными привычками не всегда понятно: злоупотребление алкоголем, например, может быть как последствием чувства одиночества, так и приводить к нему через разрушение социальных связей из-за алкоголизма. Самый действенный способ оценить возможность причинно-следственной связи и ее направление — анализ генетических данных с помощью менделевской рандомизации, в которой маркеры-полиморфизмы используются в качестве инструментальной переменной, влияющей на появление какого-то признака. Недавно с помощью этого метода Робин Воттон (Robyn Wotton) из Бристольского университета и его коллеги доказали, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.

В новой работе ученые оценили связь между одиночеством, курением и потреблением алкоголя. Всего ученые использовали для анализа данные о полиморфизмах из четырех независимых исследований: всего в анализ были включены данные 511280 человек из исследования об одиночестве, 249171 из исследования о курении и частоте потребления табака, 143852 человека из исследования о попытках бросить курить и 46568 человек из исследования об алкогольной зависимости.

Всего ученые выделили 16 однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с одиночеством, 378 полиморфизмов, связанных с потреблением табака, 99, связанных с количеством выпитого в неделю алкоголя, и 11 полиморфизмов, которые объясняют риск развития алкогольной зависимости.

Ученым не удалось обнаружить никакой связи между одиночеством и потреблением алкоголя: другими словами, с помощью генетических данных не удалось доказать ни то, что потребление алкоголя и зависимость приводят к одиночеству, ни то, что одиночество приводит к потреблению алкоголя и зависимости. А вот причинно-следственную связь между курением и одиночеством обнаружить удалось, причем двустороннюю: согласно результатам анализа, курение вызывало чувство одиночества у людей (p = 0,28 × 10-13), а одиночество приводило к тому, что люди начинали курить (правда связь была сильно слабее).

Авторам работы, таким образом, впервые удалось указать на причинно-следственную связь между курением и чувством одиночества. Механизм, по их мнению, может быть примерно таким же, как и при развитии из-за курения депрессии: в своей прошлой работе ученые отмечали, что никотин, воздействующий на ацетилхолиновые рецепторы, влияет на синтез дофамина и серотонина (впрочем, его еще предстоит изучить подробнее). Касательно того, что связь между одиночеством и потреблением алкоголя обнаружить не удалось, авторы отметили, что дело может быть в недостаточной статистической мощности (участников исследования о потреблении алкоголя было значительно меньше) — и это надо учесть в будущих исследованиях.