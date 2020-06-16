Ксения Мишина засыпала сеть горячими фото

До недавнего времени Ксения Мишина достаточно редко публиковала фото в Instagram, да еще и такие пикантные. Теперь же все изменилось. Сейчас без стыда звезда делится подобными кадрами.

Так, недавно главная Холостячка страны взбудоражила сеть эффектными кадрами. На снимках Ксения Мишина позирует в образе в стиле бохо. Игривое платье со спущенными плечами и смелым разрезом продемонстрировало миниатюрную и такую соблазнительную фигурку 30-летней актрисы.

Чтобы добавить фото еще больше секса, Ксения избрала для съемки достаточно откровенные позы.

Теперь нет сомнений: в новом сезоне реалити «Холостяк» мужчины сойдут с ума от такой красавицы, как Мишина.