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Ксения Мишина засыпала сеть горячими фото

До недавнего времени Ксения Мишина достаточно редко публиковала фото в Instagram, да еще и такие пикантные. Теперь же все изменилось. Сейчас без стыда звезда делится подобными кадрами.

Так, недавно главная Холостячка страны взбудоражила сеть эффектными кадрами. На снимках Ксения Мишина позирует в образе в стиле бохо. Игривое платье со спущенными плечами и смелым разрезом продемонстрировало миниатюрную и такую соблазнительную фигурку 30-летней актрисы.

Чтобы добавить фото еще больше секса, Ксения избрала для съемки достаточно откровенные позы.

Теперь нет сомнений: в новом сезоне реалити «Холостяк» мужчины сойдут с ума от такой красавицы, как Мишина.

16 июня, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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