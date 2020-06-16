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КНДР заявила о готовности ввести войска в демилитаризованную зону

Северная Корея рассматривает вопрос о вводе военных подразделений в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Соответствующее заявление Генерального штаба Корейской народной армии опубликовало государственное информагентство Кореи ЦТАК.

В заявлении говорится, что войска могут быть введены для «превращения границы в крепость и усиления военной бдительности в отношении Юга». Генштаб отмечает, что «отношения Юга и Севера становятся все хуже и хуже», и выражает готовность «обеспечить военную поддержку любым мерам, принятым партией и правительством».

Напомним, отношения Северной и Южной Корей ухудшаются в течение последних двух недель.

16 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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