«  
  »

Известный индийский актер покончил с собой

Из индийского Мумбая пришло сообщение о том, что болливудский актер и звезда драмеди «ПиКей» Сушант Сингх Раджпут покончил с собой.

Известно, что 34-летний актер совершил самоубийство в своем доме в Мумбае. Детали произошедшего не сообщаются, но известно, что артист не оставил предсмертных записок. Полиция города проводит расследование происшествия.

По данным СМИ, перед смертью Сушант Сингх находился в длительной депрессии. Он совершил суицид спустя несколько дней после смерти его бывшего менеджера.

Сушант Сингх также известен ролями в фильмах «Налегке», «Драйв», «Настоящий индийский роман» и других.

16 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  