Известный индийский актер покончил с собой

Из индийского Мумбая пришло сообщение о том, что болливудский актер и звезда драмеди «ПиКей» Сушант Сингх Раджпут покончил с собой.

Известно, что 34-летний актер совершил самоубийство в своем доме в Мумбае. Детали произошедшего не сообщаются, но известно, что артист не оставил предсмертных записок. Полиция города проводит расследование происшествия.

По данным СМИ, перед смертью Сушант Сингх находился в длительной депрессии. Он совершил суицид спустя несколько дней после смерти его бывшего менеджера.

Сушант Сингх также известен ролями в фильмах «Налегке», «Драйв», «Настоящий индийский роман» и других.