Иосиф Пригожин обьяснил желание Натальи Орейро получить российское гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин назвал причины, по которым уругвайская певица Наталия Орейро могла решиться на оформление российского гражданства.
По словам продюсера, иностранцев привлекает действующий в России особый налоговый статус для творческих людей. Кроме этого, иностранные артисты ценят менее циничное отношение к ним, а также российское гостеприимство.
Пригожин добавил, что «не очень хорошие» климатические условия в Москве не мешают многим иностранным спортсменам и артистам находить в этом городе спокойствие.
В понедельник стало известно о желании уругвайской певицы Наталии Орейро оформить российское гражданство. По словам артистки, она уже подала соответствующее заявление.
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