Гитару легендарного певца Принса выставят на аукцион

Гитару Принса, которую давно считали потерянной,выставят на аукционе.

Это не просто музыкальный инструмент: гитара была сделана специально для артиста. Всего для Принса было создано четыре гитары — серия получила название Cloud, а этот конкретный инструмент назывался Blue Angel. Эти гитары использовались во время туров Принса 1980-х годов: Purple Rain, Parade, Sign o’ The Times и Lovesexy.

Сотрудник аукциона Мартин Нолан дал интервью Fox News и сообщил, что они надеются выручить за этот лот миллион долларов.

Инструмент считался утерянным: в 1990-х Принс подарил его кому-то из своего окружения и дальнейшая судьба Blue Angel осталась неизвестной. Но гитару неожиданно нашли в 2019 году.

Также на аукционе будет выставлена гитара Курта Кобейна, с которой он выступал на MTV Unplugged.