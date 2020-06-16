Фильм «Стражи Галактики» будет окончен на третьей части. Продолжения не будет

Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о своих планах относительно этого культового фильма.

Один поклонник спросил у постановщика в Instagram, будет ли третий фильм последним в серии. Ганн дал понять, что он действительно решил уложить весь сюжет в трилогию, но Marvel Studios никто не мешает продолжать историю с новыми персонажами и другим режиссером:

«Это, вероятно, мои последние «Стражи». И это, скорее всего, последний фильм с нынешним составом команды. Но кто знает!».

Как видим, Ганн действительно думает закончить со «Стражами», однако до конца по поводу своих планов и намерений студии он не уверен. Но логично предположить, что режиссер уже хочет заняться другими проектами. Если Disney действительно захочет вернуть Стражей, то им придется, судя по всему, перезапустить серию.

Премьера фильма «Стражи Галактики. Часть 3» ожидается не раньше 2022 года.