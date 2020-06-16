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Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

В одну из столичных больниц доставили супругу главы украинского государства Елену Зеленскую, по состоянию на этот момент врачи оценивают ее состояние как стабильное.На днях стало известно, что ПЦР-обследование подтвердило факт наличия коронавируса у Зеленской.

«Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.  В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», — говорится в сообщении. Также известно, что Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Самому президенту Украины и детям в очередной раз были проведены ПЦР-тесты, все они показали негативный результат.

Как уже ранее сообщалось, на прошлой неделе появилась информация, что жена  Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, причем на первых этапах болезнь проходила бессимптомно. Зеленский и дети показали негативный результат на COVID-19.

16 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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