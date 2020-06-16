Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в «черный список» лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Сама же артистка не раз утверждала, что очень любит Украину и хотела бы, чтобы запрет на въезд ей отменили. Она искренне не понимала, почему СБУ приняло такое решение.

По словам Екатерины, один из украинских телеканалов пытался через суд отменить запрет, но в этому уже не было смысла, ведь Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 18 марта 2020 года приняло решение исключить Екатерину Варнаву из «черного списка». Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

Российская артистка пока еще не прокомментировала такое решение министерства. Но в недавнем интервью с Ксенией Собчак Варнава призналась – она очень любит Украину и расстроена тем, что не может посещать нашу страну.