Диетологи рассказали как быстро перейти на правильное питание

Чтобы сбросить вес и улучшить самочувствие, необязательно придерживаться строгих диет. Диетологи рассказали, как переходить на правильное питание без всяких страданий и усилий тем, кто в последнее время увлекался вредной пищей, вроде фастфуда, газировки и жирных блюд и набрал избыточную массу тела.

В первую очередь, эксперты рекомендуют соблюдение питьевого режима. Отказываться от любимых блюд за один день необязательно, нужно просто перед каждым приемом пищи выпивать не меньше стакана воды. Такая хитрость поможет не переедать. Любые десерты старайтесь заменять яблоками. Этот фрукт также можно использовать в качестве перекуса. Как только чувствуете голод, сразу начинайте есть яблоко.

На завтрак готовьте исключительно белковую пищу. Она даст ощущение сытости, а также поможет поддержать тонус мышц.

Идеально подходят для завтрака яйца в любом виде, творог, отварная курица. Если вам тяжело за один день перейти на такие продукты, к утреннему приему пищи можно добавить немного ягод, орехов или свежие овощи. В обеденные часы откажитесь от быстрых углеводов, заменив их большой порцией овощей и мяса. Приготовьте любимое блюдо с большим количеством зелени и различных трав. Зелень улучшает обменные процессы в организме, содержит минимум калорий и максимум полезных веществ.