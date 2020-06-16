Дети Кокшенова отказались от наследства актера

Прямые наследники советского и российского актера Михаила Кокшенова, который скончался несколько дней назад, фактически отказались от имущества своего родителя. У Кокшенова остались 2 дочери, которым 33 и 34 года. Они родились в предыдущих браках актера, а последние 10 лет он был женат в третий раз.

Сообщается, что дочери практически не общались с отцом, а также не были публичными людьми. Сам Кокшенов также редко проявлял к детям интерес, однако уже в старости, поняв, что его скоро не станет, решил наладить отношения с дочерьми. Обе дочери были на его похоронах, но затерялись среди толпы. Журналисты отметили, что при жизни Кокшенов так и не успел или не захотел оформить завещание, однако известно, что большая часть его состояния была потрачена на лечение.

Судя по всему, единственной наследницей актера будет его последняя жена, поскольку все это время она находилась рядом с любимым мужем.

Одна из знакомых актера в беседе с журналистами рассказала, что дети Кокшенова не собираются ни на что претендовать, поскольку в этой жизни они состоялись и стали очень обеспеченными людьми.