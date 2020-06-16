«  
  »

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney на сотни тысяч

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков по всему миру — акции американской компании Disney.

Шестилетняя Джианна Флойд опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит сертификат. Снимок подписан: «Спасибо, Барбра Стрейзанд за эту посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney».

В свою очередь издание Variety отмечает, что ранее дочери Флойда предложили полную стипендию в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

16 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  