Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney на сотни тысяч

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков по всему миру — акции американской компании Disney.

Шестилетняя Джианна Флойд опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит сертификат. Снимок подписан: «Спасибо, Барбра Стрейзанд за эту посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney».

В свою очередь издание Variety отмечает, что ранее дочери Флойда предложили полную стипендию в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.