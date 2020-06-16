90 военных инструкторов из Канады прибыли в Украину

В Украину прилетела вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВС Канады в Украине в понедельник, 15 июня.

«Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт «Львов им. Даниила Галицкого», — сказано в сообщении.

Около 90 солдат ВС Канады (большинство которых относится к 1-го полка Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллег, которые уже находятся в Украине.

Все прибывшие пройдут 14-и дневную изоляцию.