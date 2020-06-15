Во Вьетнаме нашли мышь-оленя

Впервые за последние 30 лет на северо-западе Вьетнама, в тропических джунглях, ученые обнаружили очень мелких животных, которые внешне напоминают оленей. Речь идет о серебристом шевротейне, он является видом копытного животного в семействе Tragulidae.

По словам специалистов, это самое маленькое копытное животное в мире. Впервые о вьетнамской мыши-олене ученым стало известно в 1910 году. Tragulus versicolor обитал преимущественно в азиатских странах, и впервые его обнаружили в 400 километрах от Хошимина.

Однако наблюдения за этим животным практически не велись, поскольку его было сложно встретить в природе. Последний раз мышь-олень встречалась в природе в 1990 году, и исследователи считали, что этот вид исчез в результате охоты. Некоторое время назад специалисты из Вьетнама предположили, что в отдельных регионах этот вид все-таки мог сохраниться, и речь идет о зонах, где нет людей.

В итоге ученые отправились на северо-запад страны и установили более 30 камер там, где предположительно может обитать это животное. Уже спустя несколько дней несколько камер зафиксировали перемещения мыши-оленя. Однако ученые отметили, что их находка вовсе не означает, что этих животных много на планете.