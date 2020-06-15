В Саудовской Аравии разработана беспроводная система передачи данных под водой



В 2018 году аспирант Университета науки и техники имени короля Абдаллы (KAUST) Абдулла Аль-Халафи и его научный руководитель Басем Шихада разработали систему подводной беспроводной оптической связи (UMOC), позволяющую передавать HD-видео в водной среде. На основе этой технологии была создана новая система, получившая название Aqua-Fi.

Как это работает. К примеру, аквалангист начинает передавать фото- или видеоинформацию со смартфона, помещенного в защитный чехол. Вначале она транслируется в виде радиоволн на небольшое устройство, расположенное в непосредственной близости от него на баллонах с воздухом.

Затем микрокомпьютер этого устройства преобразует информацию в серию световых импульсов. Далее закодированные в двоичный код импульсы отрпавляются на на приемник встроенным 520-нанометровым лазеров или массивом зеленых светодиодов.

Разница состоит в том, что светодиоды передают информацию на короткие расстояния, используя небольшую мощность, в то время как лазер может ретранслировать их дальше, но потребляя при этом значительно больше энергии.

Достигнув поверхности, закодированные импульсы попадают на фотоприемник, установленный в нижней части судна, после чего преобразовываются в привычные фотографии или видео с помощью подключенного компьютера. Дальше файлы могут быть загружены в Интернет через спутник.

Ранее технология Aqua-Fi тестировалась только для обмена видео-файлами между двумя ПК, помещенными в статичную водную среду на расстоянии около 5 метров. Однако для применения системы в повседневной обстановке, еще предстоит решить ряд проблем, например, адаптировать ее к эффекту рассеяния света движущейся воды, для чего может потребоваться сферический приемник, способный принимать световые импульсы со всех направлений.