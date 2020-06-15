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В поезде нашли мешок с золотом

В швейцарском поезде нашли мешок с золотом.

Необычный случай произошел в Швейцарии: в поезде, который шел между Санкт-Галленом и Люцерном в одном из вагонов нашли мешок с тремя килограммами золота. Полиция сообщает, что его забыл кто-то из пассажиров еще в октябре прошлого года.

Правоохранители призывают владельца золото отозваться и забрать свой мешок.

Сокровище, по местным законам, будет ждать хозяина пять лет, после чего должно перейти в собственность государства.

До сегодняшнего дня хозяин мешка не нашелся.

 

15 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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