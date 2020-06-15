В «Хизбалле» похвастались наличием у нее на вооружении новейших российских танков Т-90

Террористическая организация «Хизбалла» похвасталась новейшими российскими танками Т-90 в своем арсенале.

Доказательства наличия российских Т-90 были опубликованы в открытых источниках. Об этом сообщает Информационный навигатор.

Отмечается, что первые доказательства новейших российских танков у «Хизбаллы» появились в 2016 году, сразу после того, как Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии.

После этого, танки Т-90 регулярно поставлялись не только для нужд САР, но и стали появляться в составе подразделений «Хизбаллы».

https://cursorinfo.co.il/all-news/v-hizballe-pohvastalis-nalichiem-novejshih-rossijskih-tankov/