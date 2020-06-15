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Уличные беспорядки начались в Европе

13 июня Париж и Лондон захлестнули масштабные акции протеста против расизма и своеволия полицейских. Тысячи людей вышли на улицы городов. Агрессивно настроенная группа людей даже организовала нападение на полицейских в Лондоне. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

На площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек. Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.
Протестующие призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.
В ходе манифестации были задержаны 26 человек. Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.

 

 

 

15 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Политика ﻿
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