Уличные беспорядки начались в Европе

13 июня Париж и Лондон захлестнули масштабные акции протеста против расизма и своеволия полицейских. Тысячи людей вышли на улицы городов. Агрессивно настроенная группа людей даже организовала нападение на полицейских в Лондоне. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
На площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек. Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.
Протестующие призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.
В ходе манифестации были задержаны 26 человек. Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.
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