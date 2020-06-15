Уличные беспорядки начались в Европе

На площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек. Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.

Протестующие призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.

В ходе манифестации были задержаны 26 человек. Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.