Туристический сезон в Крыму сорван коронавирусом

Крымские социальные сети шутят о туристическом «несезоне» в Крыму. Из-за жестких ограничений, введенных из-за коронавируса, в разгар туристического сезона пляжи полуострова закрыты.

В мае этого года подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов признал, что курортный сезон-2020, скорее всего, не состоится. Он также попросил не обнадеживать зря отельеров, вкладывающих средства в подготовку к сезону. Как заявлял Сергей Аксенов, если позволят условия, в Крыму будет возможен лишь «локальный туризм».

«Курортный сезон вряд ли, если говорить по-честному, состоится. Только, если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы программу свою формируем, готовимся», – заявил Аксенов.

«Сезон сорвали и крымчанам, и туристам, которые у нас отдыхали. Я считаю, что не только люди, которые зарабатывают, но и весь Крым понесет убытки. Я считаю, что и ожидаемых двух месяцев не будет. Пока народ поймет, что все-таки можно ехать. Я думаю, что 70% все-таки боятся, боятся в первую очередь слова «обсервация»,-комментируют местные жители.