Степной Крым превратится в пустыню без днепровской воды

Рассказы оккупационной крымской власти о том, что с водой нет никаких проблем на аннексированном полуострове не более, чем блеф и бредни для успокоения самих крымчан. На самом деле из-за аномально сухой зимы, когда не выпала даже половина из привычного количества осадков, а также из-за аномально сухого лета – без пресной воды может остаться целый ряд городов. Об этом в интервью рассказал экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын.

По его словам, нужно признать, что Севастополь наиболее защищенный город в плане обеспечения себя водой, ведь там есть Чернореченское водохранилище на 65 млн кубометров. Вот только раз в 20 лет на полуострове наблюдается аномальная засуха из-за чего ощущается нехватка воды.

Похожая ситуация, как сейчас в Крыму, сложилась в 1995-ом. Тогда была аномальная засуха, но при этом с материковой части Украины продолжала поступать вода и все равно воды катастрофически не хватало. Тогда Севастополь спасли водовозки, которые ежедневно поставляли воду с двух флотов.

Сергей Куницын отметил, что касается сегодняшней ситуации, то Чернореченское водохранилище заполнено лишь на половину. Это уже патовая ситуация. При этом нужно понимать, что Севастополь, Ялта, Алушта не останутся без воды, даже, если будет аномальная жара, подземные воды, горные ручьи спасут ситуацию, а вот что касается таких городов, как Судак, Феодосия, Керчь, да и весь степной Крым, то они без Северо-Крымского канала прожить не смогут.