События под Шевченковским судом показали неспособность украинской полиции реформироваться под руководством Авакова

После того, что произошло в Шевченковском суде: с малиновыми беретами, с пинками в спину, с разорванной футболкой на депутате «Голоса», с «упакованными» активистами и титушками Шария – ни Антон Геращенко, ни Арсен Аваков не имеют права врать про «успешные» реформы МВД. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.

Она отмечает, чем-то все происходящее сегодня напомнило лето 2011 года под Печерским судом. Тогда власть тоже думала, что у нее все под контролем и инертный народ никогда не будет идти на восстание против системы.

По словам телеведущей, сегодня власти забыли об одном – каждый удар полицейского в спину собирает на следующую акцию втрое, а то и вчетверо больше несогласных. Сейчас на дворе не 2011-й год, здесь партийными автобусами никого не привозят. Сейчас совсем другое время и другие люди. Это нужно осознать тем, кто сегодня имеет абсолютную власть в стране.

Журналисты, политические эксперты уже отметили, что, начиная с 2014-го года такого своеволия еще не было. Сегодняшнее «дело Януковича», где Майдан называли «государственным переворотом», суд по Сергею Стерненко, где забивали и арестовывали людей – это очередная «красная линия», которую перешла власть.