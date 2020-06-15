Самые захватывающие новинки Netflix с начала 2020 года

«Нарко:Мексика» ,2 сезон.

Создатели «Нарко: Мексика» вновь демонстрируют, что такое образцовый спин-офф. 2 сезон мексиканского ответвления популярного криминального сериала о влиятельнейших мировых наркокартелях и тяжелой неустанной борьбе с ними спецслужб продолжает погружение в опасный и жестокий преступный мир. Ценителям оригинального шоу пропускать не рекомендуется.

«Половое воспитание»,2 сезон.

Создатели комедийного сериала «Половое воспитание» во 2 сезоне шоу продолжают разговор со зрителями на темы секса, дружбы и взаимоотношений отцов и детей. Получается у них это весьма играючи. Мало кому в индустрии сериалов дается с таким живым юмором, чуткостью и пониманием рассуждать о связанных с этими темами проблемах.

«КоньБоДжек»,финал 6-го сезона.

Сложные отношения персонажей, в данном случае людей и антропоморфных животных, и последствия тех или иных событий в их жизни почти ни в одном другом анимационном шоу не показывались настолько точно и живо, как в комедийной драме «Конь БоДжек». Более того, бесконечная череда отсылок на тему кинематографа, индустрии ТВ-шоу и поп-культуры превратила сериал в настоящую находку для киноманов и разбирающихся в массовой культуре зрителей. Вторая половина заключительного сезона «Коня БоДжека» стала тем самым чудесным финалом, которого этот уже знаковый мультипликационный сериал заслуживал.

«Лучше звоните Солу», 5 сезон.

Комплексное становление Сола Гудмана в филигранном исполнении Боба Оденкерка в 5 сезоне спин-оффа «Во все тяжкие» постепенно подходит к завершению. Мастерски прописанное ответвление одного из величайших сериалов в истории блистательно передает атмосферу оригинала, но при этом остается весьма самодостаточным, метко отражая не такой простой внутренний мир персонажей этого выдающегося шоу.

«Платформа»

Испанский хоррор-триллер «Платформа», во многих странах получивший эксклюзивный цифровой релиз на Netflix, стал одним из главных хитов стриминга в прошедшем марте. Фильм на примере жесткого и даже жестокого эксперимента, в ходе которого одна платформа доставляет еду участникам по этажам сверху вниз, рассматривает все «прелести» распределения ресурсов в социуме и поведение людей из тех или иных слоев общества. Частично успех картины обусловлен и ее повышенной актуальностью в период пандемии. Пугающая злободневность.