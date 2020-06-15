«Самая известная горилла Африки» погибла от рук браконьеров

В Уганде четырех браконьеров арестовали за убийство горной гориллы по кличке Рафики — вожака стаи и любимца туристов. Об этом сообщает CNN.

Смотрители национального парка Бвинди потеряли из вида Рафики 1 июня. На следующий день они обнаружили в лесу тело обезьяны. Посмертная экспертиза выявила, что Рафики погиб от рук человека — его смертельно ранили в живот чем-то острым.

4 июня рейнджеры арестовали подозрительного мужчину и изъяли у него мясо кабанов и орудия для охоты. Он признался, что убил Рафики, но сделал это в рамках самообороны. Сообщники браконьера также арестованы, они ожидают суда. Им грозит пожизненное заключение или штраф в размере 5,4 миллиона долларов (379 миллионов рублей), уточняет The Mirror. Журналисты издания называют Рафики «одним из самых известных горилл Африки».

В стае Рафики осталось три молодых самца, восемь взрослых самок, три подростка и три детеныша. Самец, которому было около 25 лет, стал первым вожаком, который привел свою стаю в южную часть национального парка. Его имя в переводе с суахили обозначает «друг». Ни он, ни члены его стаи ни разу не проявляли агрессии к людям. Зоозащитное ведомство Уганды назвало смерть Рафики «огромным ударом».

Национальный парк Бвинди, также известный как Непроходимый лес Бвинди, расположен в Уганде вдоль границы с Демократической Республикой Конго. Наиболее известен тем, что на его территории проживает около 340 горных горилл, что составляет около половины их общего количества. Рядом с лесом проживает много бедняков, которые нередко нарушают закон и вырубают деревья, а также охотятся на диких животных на территории национального парка.