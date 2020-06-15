Роберт Паттинсон нанес тяжелую обиду Кристен Стюарт

Поклонникам Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart) пришлось пережить много потрясений еще до скандального расставания парочки. Нервы многих фанатов потрепала премия MTV Movie Awards 2011, на которой актер отказался целовать свою партнершу. Причем сделал он это прямо на сцене, на глазах у всех. Лицо Селены Гомес (Selena Gomez) в этот момент передает реакцию всех нас.

Роберт и Кристен поднялись на сцену, чтобы получить награду за победу в категории «лучший поцелуй».

«Мне очень жаль, потому что я не хочу целовать тебя. Ты ведь тоже не хочешь, да?» — сказал Паттинсон, несмотря на крики из зала.

Но Стюарт, судя по всему, была не против поцеловать Роберта, так как ответила:

«Ну… прошло уже много времени с того момента, когда мы целовались в последний раз, так что может быть стоит это сделать».

Но Паттинсон все-таки предпочел своей партнерше другого коллегу по съемочной площадке — Тейлора Лотнера (Taylor Lautner). Он побежал к нему через весь зал и поцеловал прямо в губы.

«Я думаю, что в толпе есть кто-то, кто больше оценит мой поцелуй. И я хочу подарить ему его», — сказал актер перед своим «побегом».

Тем не менее, это был очень забавный момент, который определенно внес нотку юмора во всю церемонию.