Раскрыты некоторые подробности сюжета нового сезона «Ведьмака»

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона шоу, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По словам Хиссрич, временная линия в сериале будет проще, чем в первом сезоне, однако не станет линейной. Так, три главных героя — Геральт, Йеннифер и Цири будут находится в одном времени. Это, в частности, позволит прописать в сценарии флешбеки и флешфорварды, что было невозможно сделать в первом сезоне, не перегружая повествования.

По ее словам, во втором сезоне зрители смогут лучше узнать Геральта, о его происхождении и семье. Много нового ждет поклонников в отношениях Геральта и Цири, которые будут спорить и даже ругаться.

Ранее стало известно о том, что съемки второго сезона «Ведьмака», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся 3 августа.