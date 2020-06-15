Появилась информация о любовнице актера Михаила Ефремова

Охранник Михаила Ефремова заявил о том, что актер скрывает некоторые данные своей личной жизни. Охранник заявил, что любовницей Ефремова может быть его коллега – 36-летняя актриса Дарья Белоусова.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня вечером. Журналисты считают, что в тот момент в своем автомобиле Ефремов находился не один, и с ним была его любовница.

Буквально через несколько минут после аварии на место происшествия подъехал коллега Ефремова Сергей Гармаш, чтобы его поддержать. Журналисты считают, что именно он предложил Белоусовой пересесть к нему в машину, чтобы она не была замешана в этом скандальном деле.

Однако пока эту информацию никто не подтвердил. Нужно отметить, что Ефремов женат на звукорежиссере Софье Кругликовой, в этом браке родилось трое детей, младшему из которых 10 лет.