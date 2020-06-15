Одна из женщин,похороненная в Вильнюсе в чумной могиле XV века, болела тропическим сифилисом

Археологи выяснили, что одна из женщин, похороненная в Вильнюсе в чумной могиле XV века, болела тропической фрамбезией.

Массовое захоронение было обнаружено, как это часто бывает, во время проведения строительных работ. По словам профессора медицины из Университета Вильнюса Римантаса Янкаускаса, особенности могилы и ее расположение за пределами средневековой части города указывали на связь с чумой или иным подобным инфекционным заболеванием.

Но поскольку никаких исторических сведений о могиле не было, для того, чтобы точно выяснить причину смерти похороненных, необходимы было провести ДНК-исследования, с которыми литовским ученым помогли коллеги из немецкого Института истории человечества Общества Макса Планка.

Анализы подтвердили предположения о чуме, но результат их, тем не менее, стал неожиданным археологов. «Нам удалось идентифицировать останки в качестве жертв чумы, — говорит Карен Гиффин из Института истории человечества. — Однако мы решили проверить, может ли разработанная нами технология выявления патогенов помочь узнать больше о состоянии здоровья этих людей».

Поиск других возбудителей показал, что одна из захороненных женщин страдала от фрамбезии — болезни, известной также как тропический сифилис. В настоящее время эта болезнь, передающаяся прежде всего через прямое соприкосновение с очагами кожных поражений, распространена прежде всего в тропических странах Африки.

При этом выяснилось, что генетически средневековый возбудитель фрамбезии не сильно отличается от существующих в настоящее время, из чего ученые сделали вывод, что современные вариации патогена сформировались по меньшей мере 1000 лет назад.

Находка дает важные сведения об истории фрамбезии в Европе. «Теперь мы можем утверждать, что фрамбезия присутствовала на континенте уже в Средневековье, — говорит руководитель исследования Кристен Бос. — На основании датировки и схожести этой болезни с сифилисом можно предположить, что именно фрамбезия стала причиной эпидемии в XV и XVI веках, которая, как обычно полагают, была вызвана сифилисом».

В XV веке европейцы активно расширяли свое присутствие в Западной Африке и болезнь, по всей видимости, была завезена оттуда в Европу с людьми или приматами.