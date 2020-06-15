Наталья Орейро получит российское гражданство

Певица и актриса Наталья Орейро подала документы на получение гражданства России. Об этом она сообщила в интервью журналистам.

«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально», — рассказала она.

Орейро отметила, что считает честью получить российский паспорт. В данный момент заявление певицы находится на рассмотрении.

Наталья Орейро гастролирует по России ежегодно с 2001 года. Певица исполнила неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, а также песню «Нам нужна одна победа» к 75-летию Великой Победы.