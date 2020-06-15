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Наталья Орейро получит российское гражданство

Россия продолжает собирать бывших знаменитостей по всему миру. Очередным приобретением стала когда то популярная актриса Наталья Орейро.

Певица и актриса Наталья Орейро подала документы на получение гражданства России. Об этом она сообщила в интервью журналистам.

«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально», — рассказала она.

Орейро отметила, что считает честью получить российский паспорт. В данный момент заявление певицы находится на рассмотрении.

Наталья Орейро гастролирует по России ежегодно с 2001 года. Певица исполнила неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, а также песню «Нам нужна одна победа» к 75-летию Великой Победы.

15 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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