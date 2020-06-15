Найден самый важный продукт для курильщиков

Фрукты и отруби необходимы людям, которые бросают курить.

По мнению ученых, продукты питания могут помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Речь идет о бананах и отрубях, пишет lenta.ua.

Специалистами было проведено исследование, в рамках которого курильщики ежедневно съедали по три банана. Оказалось, что подобный рацион позволил снизить количество выкуриваемых сигарет. Ученые объясняют такой результат свойством банана, в состав которого входят витамины A, В6, В12 и С. Кроме того, фрукт богат калием и магнием, которые позволяют преодолеть никотиновую недостаточность.

Также специалисты упомянули и о пользе отрубей для курильщиков. Данный продукт богат витамином B16, который способствует улучшению состояния органов дыхательной системы. Употребление отрубей способствует и снижению риска развития рака легких.

Ученые рекомендуют курильщикам добавить в свой рацион бананы и отруби. Данные продукты способствуют снижению негативного воздействия вредной привычки на здоровье. Кроме того, фрукты и отруби необходимы людям, которые бросают курить.