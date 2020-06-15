MONATIK впервые рассказал о своей свадьбе

Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже 8 лет и счастливо воспитывают в браке двух сыновей. Однако о личной жизни артист решился публично рассказывать лишь недавно. Теперь фанаты могут постепенно узнавать еще больше фактов о кумире.

Например, на днях в интервью «Светской жизни» Дмитрий поведал о своей свадьбе, которая состоялась в 2012 году.

Оказывается, у певца не было пышного действа. Они были только вдвоем с любимой. Сначала звезда вместе с женой Ириной расписался, а затем отпраздновал это событие в ресторане.

Я очень боюсь вот вставать, тосты говорить и все эти моменты. Это точно не наше. Мы вдвоем отпраздновали. Мы расписались, пошли в ресторан, заказали что-то такое, что никогда себе не позволяли. Классно посидели, посмеялись. Я не могу сказать, что что-то изменилось, я в принципе уже тогда чувствовал ее близким человеком. Но где-то куда-то поехать и все-таки отпраздновать, возможно, юбилей, это было бы круто.