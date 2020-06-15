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Молодая пара нашла бомбу времен Второй мировой войны у дедушки в сарае, которую тот оберегал

В Британии 18-летняя девушка и ее друг разбирали сарай покойного дедушки и нашли там минометную бомбу и другие боеприпасы времен Второй мировой войны, пишет The Sun.

По информации издания, молодая жительница английского города Блэкпул наводила порядок в сарае дедушки, скончавшегося около года назад. Ей помогал 21-летний приятель. Во время разбора мусора молодые люди обнаружили сумку, в которой лежала минометная бомба, и сообщили о находке в местную полицию.

Правоохранители эвакуировали жителей близлежащих домов, после чего саперы вывезли снаряд. Специалисты установили, что бомба пролежала нетронутой около полувека.

Девушка рассказала журналистам, что бомба предположительно была частью коллекции покойного дедушки, который собирал предметы времен Второй мировой войны.м

15 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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