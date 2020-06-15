Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал «особый статус» для Донбасса в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что жители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией Российской Федерации.

«Я могу гарантировать на сто процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», — подчеркнул Кулеба.

Он назвал другие альтернативы, которые существуют для Донбасса в Украине помимо «особого статуса». В частности, реформа децентрализации наделяет широкими полномочиями общины и реально возвращает власть на места. В рамках этой реформы Донецк и Луганск могут получить гораздо больше полномочий, чем они имели до 2014 года.

Коме того, есть закон «Об особенностях местного самоуправления», где могут быть введены какие-то дополнительные элементы с учетом специфики региона, в котором столь длительное время идет война.