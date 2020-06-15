Медики назвали продукты необходимые для нормальной работы мозга

Существуют продукты, которые содержат уникальные вещества, необходимые для нормальной работы мозга. Медики рассказали, что эти продукты необходимо включать в рацион тем людям, которые ежедневно заняты умственным трудом. Также специалисты советуют изменить рацион питания пожилым людям, у которых начались проблемы с памятью.

На первое место среди продуктов, улучшающих работу мозга, специалисты подставили куриные яйца. Они содержат вещества, помогающие формировать новые клетки мозга и улучшать усвоение информации.

На втором месте рейтинга находится шпинат, в составе которого присутствуют элементы, необходимые для строительства новых клеток мозга. Ежедневно нужно употреблять до 100 г шпината, чтобы добиться эффекта.

А еще медики советуют приправлять блюда куркумой. Эта специя чистит сосуды, улучшает кровообращение и считается лучшим натуральным антисептиком.

В рейтинг полезных для мозга продуктов также попало оливковое масло.

Научно доказано, что употребление этого продукта помогает замедлить старение клеток организма благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

В ежедневном рационе людей, занимающихся умственным трудом, также обязательно должны быть тыквенные семечки, все виды капусты, черная фасоль, грецкие орехи и свекла.