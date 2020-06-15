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Китай сообщил о рекордном за два месяца росте числа заболевших коронавирусом

Власти Китая отчитались о рекордном приросте заболевших коронавирусом COVID-19 из-за новой вспышки на крупнейшем продовольственном рынке Пекина. Его пришлось закрыть и ввести локальное военное положение.

Национальная комиссия здравоохранения Китая 14 июня сообщила о 57 новых случаях коронавируса в стране, 15 июня — еще о 49 заболевших COVID-19. Главным очагом вспышки стал продовольственный рынок «Синьфади» в Пекине, где эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. По официальным данным, в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в остальных случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

15 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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