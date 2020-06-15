Китай рассказал о своей первой миссии на Марс

Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщило, что миссия на Марс будет называться Tianwen-1.

Нынешнее событие совпало с Днем космоса в Китае и 50-летием запуска его первого спутника.

Tianwen переводится как «Вопросы к небу». Стихотворение с таким названием написал поэт Цюй Юань, который жил в 340-278 годах до н.э. В произведении затронуты вопросы о звездах и других небесных телах.

Ожидается, что беспилотную исследовательскую миссию на Марс китайские исследователи космоса запустят в этом году.

Напомним, что Китай успешно запустил свой первый спутник Dongfanghong-1 в 1970 г.

В 2003 году Китай стал третьей страной, которая отправила человека в космос на своей ракете после бывшего Советского Союза и Соединенных Штатов.

С тех пор Китай приближает осуществление амбициозной цели: стать к 2030 году главной космической державой мира.