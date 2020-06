Дочери погибшего Флойда подарили акции Disney

Актриса Барбара Стрейзанд подарила дочери погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда акции киностудии Disney. 6-летняя Джианна опубликовала фото с сертификатом на акции в Instagram.

«Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку», — подписала сообщение девочка.

Сколько именно акций крупнейшей киностудии получила девочка — не известно. Актриса также подарила Джианне два своих музыкальных альбома — My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Убийство Флойда спровоцировало в США и странах Европы массовые протесты против расизма и избирательного насилия представителей силовых структур. Акции протеста проходят по всему миру с конца мая.