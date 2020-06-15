«  
  »

Дочери погибшего Флойда подарили акции Disney

Актриса Барбара Стрейзанд подарила дочери погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда акции киностудии Disney. 6-летняя Джианна опубликовала фото с сертификатом на акции в Instagram.

«Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку», — подписала сообщение девочка.

Сколько именно акций крупнейшей киностудии получила девочка — не известно. Актриса также подарила Джианне два своих музыкальных альбома — My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Убийство Флойда спровоцировало в США и странах Европы массовые протесты против расизма и избирательного насилия представителей силовых структур. Акции протеста проходят по всему миру с конца мая.

15 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  