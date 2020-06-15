Дания раздаст своим гражданам по 19 тысяч крон для преодоления кризиса вызванного пандемией

Депутатами парламента Дании был одобрен документ об оказании прямой финансовой поддержки гражданам для преодоления последствий экономического кризиса, спровоцированного пандемией. В октябре работающие граждане получат примерно по 19 тыс. крон (2,86 тыс. долларов).

В частности, известно, что в целом власти страны планируют потратить 60 миллиардов крон (9,04 млрд. долларов), которые должны будут поступить в национальную экономику и содействовать ее оживлению.

Помощь будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию. Размер конкретной суммы для каждого человека определит размер пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019 по август 2020 года.

Более того, парламентом было принято решение по поводу оказания финансовой помощи и живущим на социальное пособие, а также пенсионерам: все они получат по 1 тысяче крон ($151), эта сумма не облагается налогом.

«Мы честно должны сказать, что это не изменит радикально жизнь людей. Это – поддержка для того, чтобы колеса завертелись», – отметил министр финансов Николай Ваммен.