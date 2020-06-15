12 богатых наследников, которые незаслуженно и бесстыдно купаются в деньгах

Одно из преимуществ жизни миллионеров – возможность передать все состояние своим детям. Наследники и наследницы богатых знаменитостей и бизнесменов знают – в жизни им будет «не о чем беспокоиться», даже когда они вырастут и начнуть жить самостоятельно. В конце концов, большинство проблем взрослой жизни проистекают от нехватки денег.

В этом посте вы узнаете о 12 ребятах, которым вряд ли когда-нибудь доведется ее испытать!

Сэм и Холли Брэнсон

Брат и сестра Сэм и Холли Брэнсон известны тем, что проводят много времени с членами королевской семьи, и это один из их основных видов времяпрепровождения. Состояние их отца оценивается в 4,2 миллиарда долларов; когда он уйдет на пенсию, его конгломерат Virgin Group перейдет к детям. Своих детей он хочет сделать новыми лицами своего бренда.

Марта Ортега-Перес

Марта Ортега-Перес – дочь Амансио Ортега, основателя Inditex. Фирме Inditex принадлежит популярная сеть магазинов одежды Zara. Поговаривают, что Марта должна занять место своего отца, когда он уйдет в отставку. Марта якобы работала в магазинах Zara на низших должностях, но многие считают, что это был постановочный ход.

Сестры Куртен-Кларанс

Двоюродные сестры Куртен-Кларанс – великолепные дочери братьев Оливье и Кристиана Куртен-Кларанс. Как пишет «Форбс», состояние девушек достигает 2,2 миллиардов долларов. Когда-нибудь девушки встанут во главе компании Clarins, производящей французскую компанию.

Ваниша Миттал

Ваниша Миттал – дочь Лакшми Миттала, второго самого богатого человека в Индии. Когда состояние вашего отца – 16,5 миллиардов долларов, меньше всего вы обеспокоены тем, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Тем не менее Ваниша получила образование – в том числе магистерскую степень Лондонского университета. Официальной работы у Ваниши пока нет, зато есть постоянная благотворительная деятельность. В 2004 году Миттал вышла замуж за инвестиционного банкира Амита Бхатию.

Аллегра Версаче

Аллегра Версаче – дочь Донателлы Версаче. Когда девушке было всего 18 лет, она унаследовала половину империи, построенной ее дядей – Джанни Версаче. Бренд Версаче стоит более 700 миллионов долларов. Об Аллегре также известно, что она борется с анорексией, но сейчас ее дела идут на лад – она получила неплохое образование и живет с матерью в Милане.

Питер II и Гарри Брант

Братья Брант, Гарри и Питер II, должны унаследовать состояние своего отца, которое составляет от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. От матери, Стефани Сеймур, юношам досталась красота. Братья Брант всегда в центре внимания – например, когда Питер II пошутил о покушении на Обаму, его шутка вирусно разошлась по социальным сетям. Может быть, сейчас, когда у парней все еще много свободного времени, им пора бы научиться вести бизнес?

Афина Онассис

Афина Онассис – дочь греческого судовладельца Аристотеля Онассиса. Она – единственная наследница своего отца, и, как только ей исполнилось 18 лет, права на половину его состояния перешли к ней (вторая половина ушла в благотворительный фонд). СМИ не знают точно, во сколько оценивается состояние Афины, что означает, что речь идет о довольно значительной сумме.

Ариана и Камилла Рокфеллер

Когда ваша фамилия «Рокфеллер» – это значит, что, скорее всего, вы будете богаты всю оставшуюся жизнь. Дочери Дэвида Рокфеллера-младшего Ариана и Камилла – самые юные представительницы рода, не нуждающегося в представлении. Общительные и дружелюбные сестры занимаются модельной работой и актерской игрой, но, честно говоря, они делают это для удовольствия – работать им не нужно.

Пэрис и Ники Хилтон

Еще до того, как Ким Кардашьян впервые появилась в СМИ, она весело проводила время с богатыми наследницами и светскими львицами Пэрис и Ники Хилтон. Сейчас сестры Хилтон, правнучки Конрада Хилтона, не привлекают много внимания, но было время, когда они находились практически в его центре. Ники пыталась стать модным дизайнером, а Пэрис концентрировалась на производсте парфюма и аксессуаров. Сейчас Пэрис и Ники практически ничего не делают, но, говорят, у них развита предпринимательская жилка, которая подсказывает им, когда действовать, а когда затаиться.

Аманда Херст

Аманда – наследница мультимиллиардной империи Hearst Corporation. Ее прапрадедушка – «отец» таблоидной журналистики. По иронии судьбы, сама Аманда к себе внимания СМИ почти не привлекает. Хотя технически работы у нее нет, у нее есть магистерская степень по истории искусства. Согласно журналу Harper’s Bazaar, каждый год Аманда тратит на себя около 136 тысяч долларов, хотя сама она опровергла эту цифру.

Пэрис Лацис

Имя кажется вам знакомым? Возможно, вы помните те времена, когда они с Пэрис Хилтон в течение непродолжительного периода были пароль. Лацис – наследник греческой судоходной империи, но еще лучше он известен как повеса, прожигающий жизнь в ночных клубах. Его семья успешна в нефтяной промышленности и на рынке недвижимости, и его состояние оценивается в 7,5 миллионов долларов.

Дженнифер, Рори и Фиби Гейтс

Детям Билла и Мелинды Гейтс достанется состояние приблизительно в 66 миллиардов долларов. Скорее всего, когда дети Билла Гейтса завладеют его состоянием, Microsoft станет еще дороже. В настоящий момент каждому ребенку Гейтса выделено по 10 миллионов долларов – не такая уж большая сумма в сравнении в остальными в этом списке. Это дополняется жесткими правилами в семье Гейтса: например, дети в его семье не получают мобильных телефонов до тех пор, пока им не исполнится 13 лет. Сейчас дети Гейтса слишком юны, чтобы работать, но с таким строгим воспитанием они определенно будут уважать чужой труд!