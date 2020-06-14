Украинские военные разгромили взвод разведчиков под Дебальцево

В последнее время сообщения с линии фронта на Востоке Украины говорят об обострении ситуации. Все чаще применяется тяжелое вооружение и обе стороны несут потери.

Но сегодня, 14 июня в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» пропагандистский ресурс сообщил, что вблизи Дебальцево произошла трагедия для боевиков. По данным ресурса, на Светлодарской дуге была полностью разбита позиция российских наемников. Все, кто там был, а это элита боевиков, целая группа разведчиков, погибли. Теперь дорога на Санжаровку и Дебальцево открыта.

Один из пользователей прокомментировал такой пост в социальной сети следующим образом: «Взвод разведчиков погиб. Прилетело из миномета прямо в них».

Россия продолжает активно поддерживать своих наемников и боевиков на Донбассе, которые ежедневно атакуют позиции Вооруженных сил Украины, нарушая тем самым режим прекращения огня. Но и силы ООС не сидят без ответа. Российские наемники несут большие потери.